sonyazhytkova .9 апреля, 2024 10

Новий блокбастер від стрімінгового гіганта – екранізація улюбленої манґи, що заворожила прихильників та спонукала їх вимагати другий сезон.

"Паразит: Сірі" швидко став лідером сервісу Netflix, піднявшись на вершину чартів відразу після виходу на екрани минулої п'ятниці (5 квітня). Ця адаптація манґи випередила "Проблему трьох тіл", новий науково-фантастичний серіал від творців "Гри престолів", і здобула перше місце в 45 країнах.

Створений на основі манґи "Паразит" Хітоші Іваакі, телесеріал розповідає історію про групу паразитичних істот, що з'явилися на Землі з космосу і почали контролювати людей. Проте Чон Су-ін (Чон Со Ні), врятувавшись від паразита після тяжкої дорожньо-транспортної пригоди, відмовляється від його влади і змушена жити спільно з цією істотою. Не повністю людина і не зовсім паразит, Су-ін змушена знаходити своє місце в цьому перевернутому світі. Режисер "Поїзда до Бусана" Йон Сан-хо не лише зняв серіал, але й співнаписав його, хоча він базується на японському матеріалі, дія відбувається в Південній Кореї.

"Паразит: Сірий" складається лише з шести епізодів, але це не зменшує захоплення шанувальників. Вони залишаються в очікуванні подальшого розвитку сюжету, особливо після несподіваної зміни, що показала глибше зв'язок серіалу з вихідним матеріалом. Фанати активно висловлюють свої бажання щодо другого сезону у соціальних мережах, але наразі немає жодних офіційних оголошень. Усі епізоди вже доступні для перегляду на Netflix.

Джерело: Gamesradar