Netflix закрыл свой голливудский офис из-за коронавируса
Анастасия Лях
.13 марта, 2020
05
На фото: Логотип потокового сервиса Netflix
Потоковый гигант закрыл офис в Лос-Анджелесе. Как сообщает Variety, причиной стала госпитализация одного из сотрудников с подозрением на коронавирус.
Издание отмечает, что в настоящее время здание проходит тщательную санитарную обработку, а все сотрудники по возможности выполняют свою работу на дому. Представители Netflix официальный комментарий по поводу произошедшего пока что не дали.
Отметим, что ранее Netflix, как и некоторые другие каналы, сервисы и студии, заморозил производство нескольких своих проектов из-за эпидемии. В частности, были приостановлены съемки боевика «Красное уведомление», в котором заняты Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот, а релиз был перенесен с 2020-го на 2021 год.