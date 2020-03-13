Анастасия Лях .13 марта, 2020 5

Потоковый гигант закрыл офис в Лос-Анджелесе . Как сообщает Variety, причиной стала госпитализация одного из сотрудников с подозрением на коронавирус.

Издание отмечает, что в настоящее время здание проходит тщательную санитарную обработку, а все сотрудники по возможности выполняют свою работу на дому. Представители Netflix официальный комментарий по поводу произошедшего пока что не дали.