sonyazhytkova .22 марта, 2024 8

Netflix продовжує розширювати свій арсенал анімаційних шедеврів, включаючи класичне аніме "Хлопчик і Чапля" від студії Ghibli, для світового стрімінгового сервісу за межами США та Японії.

Стрімінговий гігант також отримає ще 22 фільми студії Ghiblii, що стало можливим завдяки розширенню угоди з даною студією. У США сервіс Max став єдиним платформою для стрімінгу фільмів Ghibli. Крім того, компанія GKIDS, що відповідає за дистрибуцію студії Ghibli в Північній Америці, уклала багаторічну угоду з Max для зберігання бібліотеки студії на платформі Warner Bros. Discovery.

Netflix готується до прем'єри "Хлопчика і Чаплі" - казкової анімаційної стрічки, яка стала втіленням дитячих спогадів Хаяо Міядзакі. Та отримала Оскар 2024 року, за найкращий анімований фільм. Це перший проєкт Міядзакі за останні 10 років, який він режисував і написав самостійно. Дата прем'єри буде оголошена найближчим часом.

"Хлопчик і Чапля" заробив понад 85 мільйонів доларів у кінотеатрах Японії, розпочавши свій шлях на міжнародному кінофестивалі в Торонто, де отримав світову прем'єру, а потім очолив чарт касових зборів у Північній Америці в перший вихідний з рекордними 12,8 мільйонами доларів.

Джерело: Нollywoodreporter