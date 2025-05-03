sonyazhytkova .3 мая, 2025 8

Платформа Netflix офіційно оголосила головний акторський склад перезапуску культового серіалу "Маленький будиночок у преріях", що адаптує класичні напівавтобіографічні твори Лори Інголс Вайлдер. Режисеркою першої серії виступить Сара Адіна Сміт, а зйомки розпочнуться вже в червні у Вінніпезі, Канада.

У ролі батька родини — харизматичного та багатогранного Чарльза Інголса — з'явиться Люк Брейсі ("Елвіс", "З міркувань совісті"). Його героєві не чужа романтика: колись він проніс Кароліну три милі через заметіль на зимовий танець — і це було лише початком великого кохання. У 21 столітті він став би ідеальним "героєм соцмереж": фермер, поет, музикант і справжній "батько для доньок".

Його екранну дружину Кароліну зіграє Кросбі Фіцджеральд ("Палм-Рояль"). Вона — серце родини: стримана, мудра, стійка, з легким відтінком романтичної бунтарки. Її любов до чоловіка — це не шлюб за розрахунком, а щира, рівноправна історія двох сильних людей, які йдуть крізь виклики разом.

Старшу доньку Мері Інголс, слухняну й мрійливу, втілить Скайвокер Г’юз ("Звичайний Джо"). Вона — повна протилежність сестри: любить вишукані стрічки, поезію та затишні вечори з вишивкою, натомість боїться холоду і спеки прерій. Її відносини з Лорою — як улюблене сестринське суперництво: глибока любов, часті сварки, але завжди — підтримка.

Нагадаємо, що роль Лори Інголс — другої доньки й оповідачки історії — вже отримала Еліс Голсі. Над проєктом працює шоуранерка Ребекка Соненшайн ("Хлопаків", "Щоденники вампіра").

Це буде не просто ностальгійне повернення. Новий "Маленький будиночок у преріях" обіцяє стати поєднанням теплої сімейної драми, історії виживання та глибокого дослідження витоків американського Заходу.

Інколи, щоб побачити майбутнє, потрібно повернутися до витоків. І родина Інголс готова повести нас цим шляхом ще раз — по диких преріях, крізь любов, виклики та справжню силу родинного зв’язку.

Джерело: Deadline