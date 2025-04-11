sonyazhytkova .11 апреля, 2025 8

Стрімінговий гігант готує шестисерійну екранізацію одного з найулюбленіших романів Джейн Остін. Сценарій — від авторки "Все, що я знаю про кохання", а в режисерському кріслі — творець серіалу "Коли завмирає серце".

Головну героїню Елізабет Беннет зіграє Емма Коррін ("Носферату", "Чорне дзеркало"), містера Дарсі — Джек Лоуден ("Повільні коні"), а місіс Беннет — лауреатка "Оскара" Олівія Колман ("Фаворитка", "Корона"). Зйомки стартують у Великій Британії вже цього року.

Netflix обіцяє, що серіал стане "класичною, вірною адаптацією" культового роману, яка водночас подарує нові акценти і знайомить із Елізабет та Дарсі ще одне покоління глядачів.

Історія, якій вже понад 200 років, знову набуває актуальності: п’ятеро сестер, на яких тисне суспільний обов’язок вийти заміж, аби зберегти родинне майбутнє. Та між балами, плітками і холодними поглядами Дарсі, народжується те, що змінює все.

Це не перша спроба екранізувати "Гордість і упередження" — глядачі досі згадують Коліна Ферта у ролі Дарсі у версії 1995 року або ж стрічку з Кірою Найтлі, яка цьогоріч повертається в кінотеатри до свого 20-річчя.

Але кожна нова версія — це новий кут зору, нові обличчя і нове серце. Чи зуміє Netflix зробити цю історію ще ближчою до сучасного глядача — побачимо зовсім скоро.

Джерело: Deadline