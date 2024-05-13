sonyazhytkova .13 мая, 2024 8

У цій жорсткій боротьбі за звання кращого серіалу також конкурували телешоу BBC "Щаслива долина" та "Золото".

"Ватажок", написаний Ронаном Беннеттом, в якому зіграли Ешлі Волтерс у ролі наркобарона Душейна та Кейн Робінсон у ролі його партнера. Ця впливова пара керує наркотичною діяльністю в одному з житлових масивів східного Лондона. В даний час Робінсон змагається за звання кращого актора разом з такими зірками, як Браян Кокс у "Династії успіху", Домінік Вест у "Короні" та Стів Куган у "Розрахунку". Поза Волтерсом та Робінсоном у серії також виконують ролі Джасмін Джобсон, Майкл Ворд, Літтл Сімз та Аралоїн Ошунремі протягом п'яти сезонів.

Серіал розпочав свій шлях на Channel 4 у період з 2011 по 2013 роки. Чотири роки пізніше Netflix відродив його після зацікавленості канадського репера Дрейка. Він став виконавчим продюсером, і за ним послідували ще три сезони. Після завершального сезону минулого року почали з'являтися чутки про можливі спін-оффи, але офіційно нічого ще не підтверджено.

Джерело: Deadline