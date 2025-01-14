sonyazhytkova .14 января, 2025 9

Стримінговий гігант оголосив про надання $10 мільйонів на підтримку благодійних організацій.

Про це співробітникам компанії повідомив у службовій записці співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос. Ініціатива стала реакцією на катастрофу, яка вже два тижні тримає регіон у напрузі, забравши життя понад двох десятків людей, зруйнувавши тисячі будівель і змусивши десятки тисяч мешканців покинути свої домівки.

Погодні прогнози, що передбачають сильні вітри, лише додають тривоги, оскільки жодну з пожеж на півдні Каліфорнії ще не вдалося повністю локалізувати. Крім того, стихія вплинула на життя і події індустрії розваг: через пожежі змінюються графіки нагороджувальних сезонів, включно з оголошенням номінантів на "Оскар" та періодом голосування.

Netflix приєднався до низки інших великих медіакомпаній, як-от Disney та Comcast NBCUniversal, які також зробили суттєві внески для допомоги постраждалим у цей важкий час.

Джерело: Deadline