Четвертым фильмом, вероятно, закончится популярная олдскульная
Об этом сообщил сам ее создатель Сильвестр Сталлоне изданию Deadline. Актер, режиссер, сценарист и продюсер уточнил, что предстоящий четвертый фильм станет последним лично для него. То есть на этом его участие в проекте закончится. Однако Сталлоне допускает, что «Неудержимые» могут продолжиться и без него, и он охотно готов передать эстафету коллеге Джейсону Стэйтему, персонаж которого может возглавить новую команду.
Напомним, во всех частях франшизы Сталлоне сыграл Барни Росса, возглавляющего группу элитных наемников под названием Неудержимые, которые выполняют самые опасные и самые невыполнимые миссии.
Четвертый фильм выйдет на экраны в 2022 году, но точной даты пока нет. К своим ролям помимо Сталлоне и Стэйтема вернутся Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр, Антонио Бандерас. К старичкам присоеднится новички франшизы Меган Фокс, 50 Cent, Энди Гарсиа и тайский