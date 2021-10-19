Анастасия Лях .19 октября, 2021 5

Четвертым фильмом, вероятно, закончится популярная олдскульная боевик-франшиза , собравшая на одной площадке десятки звезд классического маскулинного экшена.

Об этом сообщил сам ее создатель Сильвестр Сталлоне изданию Deadline. Актер, режиссер, сценарист и продюсер уточнил, что предстоящий четвертый фильм станет последним лично для него. То есть на этом его участие в проекте закончится. Однако Сталлоне допускает, что «Неудержимые» могут продолжиться и без него, и он охотно готов передать эстафету коллеге Джейсону Стэйтему, персонаж которого может возглавить новую команду.

Напомним, во всех частях франшизы Сталлоне сыграл Барни Росса, возглавляющего группу элитных наемников под названием Неудержимые, которые выполняют самые опасные и самые невыполнимые миссии.