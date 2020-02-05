«Неудержимые» получат спин-офф с Джейсоном Стэйтемом
Анастасия Лях
.5 февраля, 2020
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На фото: Джейсон Стэйтем в одном из фильмов франшизы "Неудержимые"
Что там с женской версией «Неудержимых», неизвестно. Но зато появилась новость о производстве спин-оффа, посвященного персонажу Джейсона Стэйтема, сообщает Comic Book.
Фильм-ответвление получил название «Неудержимые: Рождественская история». О сюжете пока ничего неизвестно. Но ожидается, что компанию Стэйтему составят и другие звезды основной франшизы, включая Сильвестра Сталлоне.
В режиссерском кресле находится Ди Джей Карузо, постановщик фильмов «Паранойя», «Деньги на двоих», «Забирая жизни», «На крючке», «Три икса: Возвращение Ксандера Кейджа».
Финансирует проект с предположительным бюджетом в 70 миллионов долларов студия Millennium Films. Даты релиза пока нет.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую