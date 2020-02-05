Анастасия Лях .5 февраля, 2020 9

На фото: Джейсон Стэйтем в одном из фильмов франшизы "Неудержимые"

Что там с женской версией «Неудержимых», неизвестно. Но зато появилась новость о производстве спин-оффа , посвященного персонажу Джейсона Стэйтема, сообщает Comic Book.

Фильм-ответвление получил название «Неудержимые: Рождественская история». О сюжете пока ничего неизвестно. Но ожидается, что компанию Стэйтему составят и другие звезды основной франшизы, включая Сильвестра Сталлоне.

В режиссерском кресле находится Ди Джей Карузо, постановщик фильмов «Паранойя», «Деньги на двоих», «Забирая жизни», «На крючке», «Три икса: Возвращение Ксандера Кейджа».

Финансирует проект с предположительным бюджетом в 70 миллионов долларов студия Millennium Films. Даты релиза пока нет.