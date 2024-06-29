sonyazhytkova .29 июня, 2024 6

Анімаційна стрічка, яка підкорила касові збори, презентує більш складні емоції, такі як тривога, апатія, збентеження та заздрість. Нещодавно Мег Лефов відмітила інші емоції, які нажаль не увійшли у кінцевий монтаж.

В інтерв'ю сценаристка Мег Лефов зазначила, що персонажі Сором і Вина майже з'явилися у фільмі, але їх вирішили виключити.

"У нас був рибалка ідей на ім’я Гейл, і ми відвідали фабрику Фактів і Думок, щоб побачити, як вони створюються. Це було дуже весело", - поділилася Лефов в інтерв’ю для ComicBook. "Ми намагалися досить довго включити до фільму Сором і Вину".

Лефов розповіла, що сценаристи консультувалися з експертами щодо цих емоцій і описала Сором як "більше самозневажання, що атакує вас", додавши: "Різниця з соромом полягає в тому, що це не дуже добре для вас, бо це просто атака на вас. Вина ж пов’язана з відповідальністю і це поведінка, а не те, ким ви є".

Сценаристка зазначила, що емоції "ніколи не вписувалися" у центр історії, яка оберталася навколо Тривоги.

"Я думаю, що у всіх нас є цей самокритичний голос у голові, і ми трохи показали це через проекції та як Тривога може це викликати", — сказала Лефов. "Отже, це присутнє у фільмі, але ми не вважали цю ідею плідною для цієї версії".

Режисер "Думками навиворіт 2" Келсі Манн також поділився думками про ідеї, які не увійшли до фільму, та висловив надію, що "Земля Прокрастинації" з'явиться у потенційному третьому фільмі.

"Одна з моїх улюблених локацій - це Земля Прокрастинації", - розповів Манн ComicBook. "Це місце, яке я особливо відчував у підлітковому віці. Там був великий знак із написом 'Земля Прокрастинації' і ще напис 'Скоро відкриття'. І Гнів такий: 'Коли вони почнуть будувати це місце?! Воно просто стоїть там!' Ніякого руху. Це така кумедна ідея. Ми мали проблеми з тим, щоб зрозуміти, чому це потрібно в цій історії. Я не буду розкривати всі деталі, але там є дещо інше, дуже кумедне. Тому я сподіваюся, що це буде використано у майбутньому".

Джерело: Deadline