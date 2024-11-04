sonyazhytkova .4 ноября, 2024 7

Такеші Ямазаки та студія Toho знову об’єдналися для роботи над сиквелом. Про це стало відомо з офіційного твіттера японської розважальної компанії, де опублікували відео з написом "ТЕРМІНОВЕ ОГОЛОШЕННЯ".

У відео підтверджується, що Такеші Ямазаки займеться написанням сценарію, режисурою та контролем за візуальними ефектами. Це оголошення збігається з повторним виходом "Годзілла Мінус Один", який цього року отримав Оскар за найкращі візуальні ефекти.

У наступному відео Ямазаки закликав фанатів "слідкувати за новинами", але залишив у таємниці, чи буде новий науково-фантастичний фільм безпосереднім продовженням його попередньої роботи в цій легендарній франшизі.

"Годзілла Мінус Один", який вперше з’явився на екранах у грудні 2023 року і нині має вражаючі 99% на Rotten Tomatoes, розповідає про Коіті Шікісімі (Рюносукэ Камікі), військового пілота-камікадзе, який дезертував під час Другої світової війни. Протягом наступних років він намагається впоратися з глибоким почуттям провини. Коли ж його давній супротивник, гігантський монстр, знову з’являється, Шікісімас вирішує знищити його, прагнучи знайти своє спокутування.

За даними, стрічка зібрала близько 116 мільйонів доларів у світовому прокаті при бюджеті 10-15 мільйонів доларів.

Джерело: Gamesradar