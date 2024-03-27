sonyazhytkova .27 марта, 2024 4

Актор з "Magic Mike" Алекс Петтіфер висловив свою вдячність колишньому Супермену, за його швидку реакцію, під час зйомок стрічки режисера Гая Рітчі.

"Він врятував мене від падіння з човна", - згадував Петтіфер під час інтерв'ю з Entertainment Tonight. "Я майже потонув. Так що, я офіційно можу сказати, що мене врятував Генрі. І я дуже вдячний за те, що можу бути у цьому фільмі разом з тобою".

Актор продовжив хвалити свого партнера, додавши: "Це було надзвичайно приємно бути частиною цього фільму разом з вами. Це була велика можливість побачити, як головний актор ставиться до всіх членів команди. Я навіть отримав листа електронною поштою за два тижні до початку зйомок від нього з висловом радості співпрацювати".

"Міністерство неджентельменської війни" базується на реальних подіях про секретний бойовий загін, створений під час Другої світової війни. Надхненний книгою Дам'єна Льюїса "Секретні воїни Черчіля", він розповідає про їх незвичайні техніки боротьби з нацистами під час конфлікту. Окрім Кавілла та Петтіфера, у фільмі також зіграли Єйза Гонсалес, Алан Річсон, Генрі Ґолдинг, Геро Файнс Тіффін та Кері Елвес.

Стрічка виходить в прокат у США 19 квітня

Джерело: Gamesradar