sonyazhytkova .25 апреля, 2024 1

Навіть із рекордно низьким рейтингом на Rotten Tomatoes, фільм посів перше місце в списку найпопулярніших стрічок стримінвого сервісу.

Це друга частина темної інтерпретації Зоряних війн і Сім самураїв від Снайдера, і фани сподівалися, що нова стрічка виправить негативні відгуки, що супроводжували дебют франшизи.

"Бунтівний Місяць. Частина Друга: Та, що лишає шрами" з'явився на Netflix 19 квітня і наразі посідає перше місце серед найпопулярніших фільмів цього тижня. Остання кінокартина Снайдера обійшла контроверсійну документальну стрічку "Те, що зробила Дженніфер", а також мультфільм "Вуді Вудпекер у таборі".

Прем'єра Другої Частини також привела першу частину франшизи "Бунтівний Місяць" до топ-10 Netflix після того, як режисер запропонував переглянути обидві частини в одному сеансі. Незважаючи на популярність серед користувачів Netflix, "Бунтівний Місяць. Частина Друга" не отримав гарних відгуків ні від критиків, ні від фанатів.

Стрічка отримала лише 15% рейтингу на Rotten Tomatoes, найнижчий у кар'єрі режисера. Глядацька аудиторія оцінила його трошки вище, але 52% все ж не вважаються достатнім для виправдання.Відгуки від критиків та фанатів вказують на проблеми зі сценарієм, персонажами та великою кількістю уповільнених сцен, які залишаються суттєвими. Також очевидно, що фільм був обрізаний, щоб відповідати рейтингу PG-13.

Це стало результатом угоди Снайдера з Netflix, що включала його директорські версії фільмів "Повстанець Місяця". За новими оновленнями, темніші та довші версії стрічок планують випустити наприкінці літа. Багато шанувальників сподіваються, що це буде наступна "Ліга Справедливості Зака Снайдера", яку вони чекали протягом багатьох років.

Джерело: Мovieweb