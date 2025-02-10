sonyazhytkova .10 февраля, 2025 6

У головній ролі телешоу знову з’явиться Нікола Кохлан, зірка "Бріджертонів", яка привнесе свою неповторну енергію до нового сезону.

"Big Mood" розповідає про Меггі (Нікола Кохлан), 30-річну письменницю, яка бореться з біполярним розладом і намагається знайти баланс між своїм хаотичним внутрішнім світом та зовнішнім життям. Її найкраща подруга, Едді (Лідія Вест), відсутня протягом року, але повертається на весілля, де Меггі стикається з новим суперником – неймовірно позитивною духовною цілителькою Вітні. Тепер їй потрібно вирішити, чи зможе її нестандартний світ вписатися в нове життя Едді, або ж вона ризикує втратити подругу назавжди.

Перший сезон серіалу, написаний Каміллою Уайтхілл, став найбільшим комедійним хітом Channel 4 після "Derry Girls" і здобув схвальні відгуки критиків за чутливе й гумористичне висвітлення біполярного розладу. Поки дата виходу другого сезону ще не оголошена, глядачі з нетерпінням чекають продовження цієї незвичайної історії.

Джерело: Deadline