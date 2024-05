sonyazhytkova .2 мая, 2024 8

На фото: "Fairly OddParents: A New Wish"

У трейлері гладачі бачать, що нова інтерпретація розширить всесвіт фей для молодого покоління, зберігаючи унікальний шарм оригінального серіалу. Прем'єра запланована на 20 травня.

Створений Бучем Хартманом і виходивший з ефіру з 2001 по 2017 рік, "Fairly OddParents" отримує нове життя у вигляді серіалу на 20 епізодів. Його головна героїня, 10-річна Хейзел Веллс, переїжджає до великого міста Діммадельфія через роботу батька. Після від'їзду брата до коледжу вона почувається самотньою і невпевненою. Однак все змінюється, коли її сусіди, які виявляються феями-колишніми батьками Космо і Ванда, втручаються у її життя.

"Fairly OddParents: A New Wish" виробляється Nickelodeon Animation in Burbank. Співвиробництво здійснюють Девід Стоун, Ліндсей Катаї, Ашлі Крістал Гейрстон і Даніель Абрамовичі. Виконавчими продюсерами є Фред Сайберт і Буч Хартман. Наглядає за виробництвом Ніл Уейд.

Джерело: Deadline