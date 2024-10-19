sonyazhytkova .19 октября, 2024 6

Святкове відео спеціального випуску, який буде присвячений 25-річчю популярного мультсеріалу. Прем'єра запланована у грудні на каналах Nick та Paramount+.

У півгодинному спеціалі, коли один із експериментів Сенді йде не за планом, родина Чікс об'єднує свої зусилля, щоб врятувати Різдво в Бікіні-Боттом.

В новому епізоді взяли участь такі актори: Крейг Робінсон у ролі Папи Чікса, Джонні Ноксвілл як Ренді Чікс, а також Грей Делісл, яка озвучує Маму Чікс, Бабусю Чікс, Розі та Руді, повторюючи свої ролі з нещодавно виходившого фільму "Порятунок Бікіні-Боттом: Фільм Санді Чікс".

"Спанч Боб Квадратні Штани" продовжує залишатися найулюбленішим анімаційним серіалом з моменту свого дебюту 17 липня 1999 року, ставши основою глобальної франшизи, яка включає спін-офи на Paramount+, фільми, товарну продукцію та нагороджений Тоні мюзикл на Бродвеї. Нещодавно серіал отримав продовження на 15-й сезон.

Створений покійним Стівеном Гілленбургом, "Спанч Боб Квадратні Штани" виробляється Nickelodeon. Мультфільм розповідає про підводні і, іноді, абсурдні пригоди Спанч Боба, невиправного оптиміста та доброчесного морського губки, а також його підводних друзів, які завжди готові підтримати у веселих та неймовірних ситуаціях. Ця незмінна любов глядачів свідчить про те, що пригоди Спанч Боб залишатимуться актуальними ще багато років.

Джерело: Deadline