Актриса, неоднократно игравшая в байопиках, в настоящее время присматривается к роли Вивьен Ли в проекте, посвященном непростой жизни звезды «Унесенных ветром», сообщает Vanity Fair.
Режиссером биографической ленты о Вивьен Ли намерен выступить Райан Мерфи, создатель сериалов «Американская история ужасов», «Американская история преступлений», «Поза», «Политик», а также
Что касается Вивьен Ли (с которой Кидман роднит как минимум умение высоко поднимать домиком правую бровь), после роли Бланш Дюбуа в экранизации пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание“» актриса начала страдать от обострившегося биполярного расстройства, что повлекло за собой лечение в психбольнице. Скончалась Ли от туберкулеза в