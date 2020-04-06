Анастасия Лях .6 апреля, 2020 14

Актриса, неоднократно игравшая в байопиках, в настоящее время присматривается к роли Вивьен Ли в проекте, посвященном непростой жизни звезды «Унесенных ветром», сообщает Vanity Fair.

Режиссером биографической ленты о Вивьен Ли намерен выступить Райан Мерфи, создатель сериалов «Американская история ужасов», «Американская история преступлений», «Поза», «Политик», а также шоу-байопика «Вражда», посвященного конфронтации голливудских див середины двадцатого века Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис.