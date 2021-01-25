Если верить изданию We Got This Covered, студия Marvel намерена вернуть роль Призрачного гонщика Николасу Кейджу.
Напомним, два фильма, в которых Кейдж сыграл Призрачного гонщика, были выпущены студией Sony в 2007 и 2011 годах. Оба получили разгромные рецензии и не стали хитами проката. Однако теперь Sony и Marvel подписали сотрудничество, которое началось с фильма «
Сообщается, что перед возможным
Если роль действительно достанется ветерану Кейджу, а не более молодому актеру, и если затем Кейдж сыграет Призрачного гонщика в сольном марвеловском проекте, это определенно станет новым витком в скатившейся вниз карьере артиста.