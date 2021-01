Анастасия Лях .25 января, 2021 11

Если верить изданию We Got This Covered, студия Marvel намерена вернуть роль Призрачного гонщика Николасу Кейджу.

Напомним, два фильма, в которых Кейдж сыграл Призрачного гонщика, были выпущены студией Sony в 2007 и 2011 годах. Оба получили разгромные рецензии и не стали хитами проката. Однако теперь Sony и Marvel подписали сотрудничество, которое началось с фильма « Человек-паук : Возвращение домой». И в рамках этой коллаборации ожидается возвращение и Призрачного гонщика.

Сообщается, что перед возможным сольником-ребутом персонаж сперва появится эпизодически в картине «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия», съемки которой в настоящее время приостановлены в Лондоне из-за новой вспышки коронавируса.

Если роль действительно достанется ветерану Кейджу, а не более молодому актеру, и если затем Кейдж сыграет Призрачного гонщика в сольном марвеловском проекте, это определенно станет новым витком в скатившейся вниз карьере артиста.