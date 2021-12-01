Анастасия Лях .1 декабря, 2021 8

Фанаты актера наверняка этого ждали со времен выхода комедийного ужастика «Поцелуй вампира». Николас Кейдж получил ключевую роль в комедийном проекте про Дракулу, сообщает The Hollywood Reporter.

Комедию под названием «Ренфилд» разрабатывает студия Universal. В основе — все тот же культовый роман Брэма Стокера, но действие перенесено в наши дни, переработано в комедийной тональности, а в центре повествования находится второстепенный персонаж по имени Ренфилд, пациент психбольницы, который стал одержим графом Дракулой и мечтал, чтобы тот обратил его и даровал вечную жизнь, а граф в свою очередь потешался над бедолагой и скармливал ему крыс и тараканов.

Ренфилда сыграет Николас Холт, а Кейдж предстанет легендарным упырем. В режиссерском кресле находится Крис МакКей, снявший анимацию «Лего Фильм: Бэтмен» и фантастику «Война будущего». Сроки производства не уточняются.