Анастасия Лях .5 февраля, 2020 8

Студия Lionsgate запускает в производство сатирический байопик о жизни и карьере актера Николаса Кейджа. Причем главную роль сыграет сам Николас Кейдж, пишет Deadline.

Кейдж сыграет Кейджа, у которого однажды рушатся и личная жизнь, и карьера голливудской звезды. Приличные сценарии больше не предлагают. Доходов нет, потому что проекты с его участием перестали собирать кассу. Дочь обижена и не хочет общаться. А назойливое видение в виде Николаса Кейджа образца 90-х отчитывает реального современного Кейджа за то, что тот не разборчив в выборе ролей.

А далее по сюжету начинается экшен с участием мексиканского наркобарона, ЦРУ и бывшей жены главного героя.

В режиссерском кресле находится Кевин Эттен. Релиз должен состояться 19 марта 2021 года.