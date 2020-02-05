Студия Lionsgate запускает в производство сатирический байопик о жизни и карьере актера Николаса Кейджа. Причем главную роль сыграет сам Николас Кейдж, пишет Deadline.
Кейдж сыграет Кейджа, у которого однажды рушатся и личная жизнь, и карьера голливудской звезды. Приличные сценарии больше не предлагают. Доходов нет, потому что проекты с его участием перестали собирать кассу. Дочь обижена и не хочет общаться. А назойливое видение в виде Николаса Кейджа образца
А далее по сюжету начинается экшен с участием мексиканского наркобарона, ЦРУ и бывшей жены главного героя.
В режиссерском кресле находится Кевин Эттен. Релиз должен состояться 19 марта 2021 года.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую