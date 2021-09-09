Анастасия Лях .9 сентября, 2021 3

Как сообщает Deadline, актер подписался на участие сразу в двух вестернах. В обоих проектах Кейджу досталась главная роль.

Первый получил название «The Old Way» («Старым путем» или «По старинке»). В нем Кейдж сыграет бывшего стрелка, известного на весь Дикий Запад, который открыл магазинчик и зажил тихой жизнью с женой и дочерью. Но трагедия вынуждает его вновь взяться за оружие.

Второй — «Butcher’s Crossing» («Путь мясника»). В ней актер перевоплотится в охотника на бизонов.

Съемки обоих проектов пройдут в Монтане практически одновременно.

Отметим, что недавно Николас Кейдж получил очень высокие оценки от критиков за игру в артхаусной драме «Свинья».