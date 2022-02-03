Таня Гончаренко .3 февраля, 2022 8

Нил Патрик Харрис, сыгравший в популярном сериале "Как я встретил вашу маму" холостяка Барни Стинсона, рассказал в интервью для Wondercade, готов ли он вернуться к этой роли в ребуте "Как встретила твоего папу".

Напомним, ситком от Hulu "Как я встретила твоего папу" рассказывает аналогичную оригинальной историю, но от имени девушки по имени Софи.

В интервью, Харрис пообщавшись с Хилари Дафф, которая играет главную роль в новом ситкоме, ответил что думает о перспекстиве возвращения Барни: "Что касается вашего шоу (вставьте сюда шутку), я беспокоюсь. Выходки Барни, его откровенная мания величия, скорее всего, доставят всем неприятности. Так что, если только он не изменил свой образ жизни или не ушел в женский монастырь (вставьте сюда шутку), не уверен, что это в чьих-то интересах" - выразился Харрис в своих ответах Дафф.

В ответ, Дафф согласилась с таким мнением и заметила, что во времена, когда все борятся за повышение значимости женщины в обществе, подобный персонаж, который шутит и ведет себя, как Барни Стинсон, с легкостью может оказаться даже в тюрьме.

По этой причине, было принято решение заменить Стинсона на аналогичный персонаж в женском обличии - героиней по имени Валентина, которую играет Фрасия Райса.