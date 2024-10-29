sonyazhytkova .29 октября, 2024 8

Актор з’явиться на екрані разом із зірковими іменами, такими як Елль Фанінг, Ніколь Кідман та Мішель Пфайффер. Проєкт реалізується компанією A24 під майстерним керівництвом шоураннера Девіда Е. Келлі.

Серіал, заснований на бестселері Руді Торпа, розповідає історію Марго (виконаної Елль Фанінг), доньки офіціантки з Hooters і колишнього професійного рестлера.Після роману зі своїм викладачем з англійської в коледжі вона завагітніла та вирішила спробувати себе на платформі OnlyFans, щоб покращити своє фінансове становище. Відновивши стосунки з батьком, який ділиться з нею порадами з рингу, Марго починає досягати значних успіхів на OnlyFans. Нік Офферман зіграє роль Джінкса, її батька, тоді як Мішель Пфайффер виконуватиме роль її матері.

Нік Офферман здобув премію "Еммі" за свою гостьову роль у першому сезоні серіалу HBO "Останні з нас". Наразі він також з’являється в анімаційному проєкті Fox "The Great North" і має заплановану роль у історичній драмі Netflix "Смерть від блискавки", яка вийде в 2025 році. Серед його недавніх робіт також варто відзначити проєкти "Громадянська війна" та "Академія амбрелла".

Джерело: Hollywoodreporter