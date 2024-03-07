sonyazhytkova .7 марта, 2024 12

Актриса заявила, що протягом шести місяців не платила орендну плату за квартиру, оскільки продакшен продовження серіалу на HBO затримується.

У виконанні Ніки Кінг, що увійшла у склад акторів серіалу як Леслі Беннетт, було опубліковано відео її стендап-виступу, де вона обговорювала деякі аспекти шоу.

"Будь ласка, перестаньте запитувати мене про третій сезон," - написала вона у TikTok.

У відео Кінг каже: "Третій сезон виходить... я не *** знаю. Не запитуйте мене. Я не знаю. Це одна з тих ситуацій, де люди говорять: 'Нам потрібен третій сезон'. І я відповідаю: 'Дівчино, це мені потрібен третій сезон. Я не платила оренду протягом шести місяців".

Кінг, яка у "Ейфорії" виконує роль матері Руе Беннетт, на жартівливий лад звернулася до Зендеї під час Паризького тижня моди, закликаючи її повернутися додому, бо "мама чекає". Пізніше вона пояснила, що після зйомок у серіалі не отримала жодної ролі і поділилася, що розраховувала на успіх, але вже звикла до відмов.

Випуск третього сезону "Ейфорії" був затриманий з кількох причин, включаючи розклад, страйки Голлівуду та роботу Левінсона над серіалом HBO "Ідол". Після завершення страйку автори почали працювати над сценаріями, але наразі дата початку продакшну не визначена.

Кольман Домінго нещодавно пояснив, що Левінсон дивно відтворює реальність у своєму серіалі, швидко реагуючи на сучасні проблеми. Він зацікавлений у пошуку відповідей на екзистенційні питання, що стосуються нашої ідентичності та душевного стану. Ці теми стануть ключовими в третьому сезоні "Ейфорії".

У серпні 2023 року Левінсон натякнув у інтерв'ю з Elle, що третій сезон буде "фільм нуар", і сказав, що Руе дослідить, що значить бути особою з принципами в корумпованому світі.

Джерело: Deadline