sonyazhytkova .14 июня, 2024 6

Раніше цього тижня Deadline повідомив, що акторки знаходяться на стадії переговорів щодо участі у продовженні романтичного фентезі фільму від Warner Bros.

Аківа Голдсман, який разом з Робін Свікорд і Адамом Бруксом написав сценарій оригінального фільму, повернеться для написання сценарію продовження. Повідомляється, що Буллок і Кідман будуть виступати в якості продюсерів.

У своєму інтерв'ю з People Ніколь Кідман підтвердила чутки, зазначивши свою участь і анонсувавши, що Буллок також повернеться у роль старшої сестри Саллі. "Так, я буду в ньому. І Сенді буде в ньому. І це все", - зазначила вона для People. "У нас є багато що розповісти, тому ми вирішили, що це буде цікаво зробити". "Ми знайшли свій шлях".

Наразі немає відомостей щодо сюжету сиквелу. Однак, оригінальний фільм захоплював глядачів моторошним прокляттям, яке призводило до смерті чоловіків, з якими сестри мали романтичні стосунки, тим самим утримуючи їх від знаходження справжньої любові.

Джерело: Deadline