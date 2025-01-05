sonyazhytkova .5 января, 2025 14

На 36-й церемонії вручення Міжнародної зіркової нагороди Джеймі Лі Кертіс вручила відзнаку австралійській акторці.

Під час своєї промови акторка щиро поділилася переживаннями, пов’язаними із втратою батьків. Її мати, Жанель, пішла з життя у вересні, незадовго до того, як Кідман мала отримати нагороду на Венеційському кінофестивалі за роль у стрічці "Хороша погана дівчинка". Її батько, Ентоні, помер ще у 2014 році.

"На Різдво я повернулася додому й усвідомила: більше немає мами й тата. Це зовсім інший етап мого життя", — сказала Кідман, звертаючись до аудиторії.

Акторка зазначила, що саме завдяки батькам вона навчилася бути сильною, любити та долати виклики.

"У Венеції я отримала звістку про смерть мами. Тоді попросила Галіну Рейн, режисерку 'Хорошої поганої дівчинки', вийти на сцену замість мене. Сьогодні я тут, і хочу сказати: ця нагорода присвячена моїй мамі. Усе, чим я займалася в житті, було для моїх батьків. Їх більше немає, але я продовжуватиму творити й ділитися своїм талантом зі світом".

Кідман також наголосила на важливості своєї нової ролі у драмі "Хороша погана дівчинка", де вона втілила корпоративну керівницю, що бореться із руйнівною пристрастю до молодшого колеги. Ця роль уже привертає увагу критиків і може стати однією з найпомітніших у цьогорічному сезоні нагород. Нагадаємо, Ніколь здобула "Оскар" за блискуче виконання ролі у фільмі "Години" (2003).

Джерело: Deadline