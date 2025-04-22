sonyazhytkova .22 апреля, 2025 9

Поки HBO готує новий серіал за легендарною франшизою "Гаррі Поттер", одна з найяскравіших актрис сучасності — Нікола Кофлан — заявляє: вона б і на відстань не підійшла до цього проєкту. Причина — позиція авторки книжок щодо трансгендерної спільноти.

Акторка відкрито виступила проти нової адаптації, заявивши в Instagram: "Тримайте собі нового Гаррі Поттера, я б до нього й шестиметровою палицею не доторкнулась". Це коментар до новинного матеріалу під заголовком "Новий мінімум від Джоан Роулінг", яким Кофлан поділилась у соцмережах.

Її заява пролунала на тлі чергової хвилі обурення у Великобританії — зокрема через рішення Верховного суду, яке визначає стать винятково як біологічну, а не гендерну. Роулінг підтримала це рішення й активно святкувала його в соцмережах, що викликало нову хвилю критики.

"Спостерігати, як ще більше пригнічують вже маргіналізовану спільноту — це просто огидно. І ще огидніше бачити, як це святкують", — зазначила Кофлан, коментуючи рішення суду.

Полеміка навколо трансгендерних прав у Британії вже давно розділила суспільство, зокрема й світ шоу-бізнесу. Чимало зірок "Гаррі Поттера" відкрито дистанціювались від Роулінг.

Деніел Редкліфф, виконавець ролі Гаррі, заявляв: "Трансжінки — це жінки. Будь-яке інше твердження заперечує їхню ідентичність і гідність".

Емма Вотсон також підтримала трансспільноту словами: "Транслюди — це ті, ким вони себе ідентифікують, і вони заслуговують жити без постійного сумніву в своїй особистості".

А Руперт Ґрінт додав свою підтримку подібними словами.

Роулінг відповіла з властивою їй іронією: на запитання в мережі "Який актор одразу псує для вас фільм?" вона пожартувала: "Три спроби. Вибачте, не втрималась", додавши смайлики-смішинки.

Схоже, магія "Гаррі Поттера" поступово тьмяніє на тлі гострих соціальних тем. І хоча новий серіал лише готується до старту, його найбільша битва, можливо, вже почалася — не на знімальному майданчику, а в серцях і переконаннях глядачів.

Джерело: Deadline