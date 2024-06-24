sonyazhytkova .24 июня, 2024 13

Актор вже створює неабиякий ажіотаж навколо своєї нової ролі жорстокого вбивці у фільмі Оза Перкінса "Довгі ноги".

Ще до того, як моторошний персонаж Ніколаса Кейджа з'явився в трейлері на більше ніж кілька секунд, режисер Оз Перкінс зауважив, що повністю розкрити героя можна буде лише під час прем'єри фільму 12 липня. Тим часом сам Кейдж вже натякає, що його роль змінить нашу реальність.

Трилер розповідає історію жорстокого серійного вбивці, якого переслідує молода агентка ФБР. Вона розкриває низку окультних підказок, які повинна розгадати, щоб зупинити злочинця. У фільмі задіяні такі актори, як Майка Монро, Блер Андервуд, Алісія Вітт та Мішель Чой-Лі. І, звісно, Кейдж у центральній ролі маніяка.

В інтерв'ю для Entertainment Weekly актор поділився цікавими деталями щодо свого загадкового і небезпечного персонажа в "Довгих ногах". У своєму характерному стилі він описав свою найнепередбачуванішу роль на сьогоднішній день:

"Це можна порівняти з попереджувальною етикеткою на банці з нітрогліцерином. Монстр – це надзвичайно небезпечна субстанція. Те, як він рухається, розкривається і діє, потрібно обробляти дуже обережно. Забудьте про вибух кінотеатру; може вибухнути все місто, навіть країна, а може й увесь світ. Він змінить вашу реальність. Ваші двері сприйняття відкриються, і ваше життя вже не буде таким, як раніше.

Я підійшов до цього з думкою, що саме зводило з розуму мою матір? Це була глибоко особиста роль для мене, адже я виріс, намагаючись зрозуміти те, що вона переживала. Вона говорила поетичними образами. Я не знав, як інакше це описати. Я намагався втілити це в персонажі з 'Довгих ніг', адже він справді трагічна істота. Він підвладний голосам, що змушують його робити ті чи інші речі".

Стрічка дійсно обіцяє бути дуже захоплюючою, моторошною та непередбачуваною, тож ми з нетерпінням чекаємо на її прем'єру.

Джерело: Мovieweb