sonyazhytkova .14 марта, 2024 7

Під час бесіди з виданням Deadline на фестивалі SXSW, актор відзначив, що зовсім не зацікавлений супергеройськими фільмами і в найближчий час не збирається повертатися до цього жанру.

"Чи повернувся б я до жанру коміксів? Все можливо, ніколи не кажи ніколи", - поділився Кейдж.

Таку відповідь важко назвати чіткою підтримкою. Актор наголошує, що він зацікавлений у більш широкому спектрі ролей, аніж просто у фільмах про супергероїв.

"Багато говорять на цю тему. Моя колекція коміксів швидко набуває популярності, зростає в геометричній прогресії, але я відчуваю, що це не відображає мої справжні інтереси", — пояснив Кейдж в інтерв'ю для Deadline. "Наприклад, я захоплююсь творчістю Миколи Гоголя та Германа Гессе. Відчуваю, що я все ще залишаюся на рівні 12-річного, читаючи комікси під час захворювання з Найквілом і лимонними печивами, та "Неймовірним Халком" №72. Я виріс. Це не те, хто я зараз. Це не означає, що я не ціную це. Проте, можливо, я все ще буду відкритий для нових ролей, але це не є моїм основним пріоритетом".

Фільми, які Ніколас Кейдж обирав в останні роки — "Свиня", "Старий шлях", "Сценарій Мрії" та "Аркадія", що були представлені актором у Остіні, відображають його нову позицію щодо вибору ролей.

"Я буду приділяти більше уваги вибору фільмів, які я знімаю. Можливо, буду робити один фільм на рік або кожен другий, я ще не вирішив", — зазначив актор. Проте він не виключає можливість повернутися до супергеройського жанру.

"Якщо з'явиться щось, що, на мою думку, має потенціал стати популярним та цікавим для глядачів, як, наприклад, "Обличчя/Обличчя 2" чи "Вогненний Велетень", то це буде зовсім інша справа. Але я маю на увазі, що це не просто спроба вибрати щось нове або відмовитися від існуючого матеріалу".

Джерело: Deadline