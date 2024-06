sonyazhytkova .13 июня, 2024 10

Цієї ночі ми точно не будемо спати спокійно. Neon випустив моторошний тизер до очікуваної горрор стрічки.

Сюжет "Довгих ніг" розповідає про новобранницю ФБР Лі Харкера (Майка Монро), яку призначають до нерозкритої справи про вбивство, пов’язане з невідомим серійним вбивцею (Ніколас Кейдж). Але коли розслідування приймає несподіваний поворот, агентка виявляє низку окультних підказок, які їй потрібно розгадати, щоб припинити його вбивчу серію та врятувати наступну жертву.

Це не перший раз, коли ми бачимо матеріали до цього фільму жахів. Neon розпочав свою рекламну кампанію "Довгих ніг" незвичним способом, випускаючи короткі кліпи без жодної вказівки на те, який це фільм чи хто в ньому знімається. Потім ми побачили тизер, що розкрив Кейджа як вбивцю, і нарешті, у травні вийшов повний лякаючий трейлер.

Режисером і сценаристом фільму є Осґуд Перкінс, відомий своїми артхаусними хорор-роботами, такими як "Лютий" та "Гретель і Гензель". У фільмі також знімаються зірки Майка Монро ("It Follows"), Кієрнан Шипка ("Chilling Adventures of Sabrina"), Алісія Вітт ("The Walking Dead") та Блер Андервуд ("American Crime Story").

"Довгі ноги" побачать світ 12 липня.

Джерело: Gamesradar