Amazon MGM Studios поділилися першим кадром із майбутнього байопіку "Madden" — у центрі уваги легендарні постаті американського футболу.

Стартували зйомки однієї з найочікуваніших спортивних драм року — "Madden". У фільмі знялися Ніколас Кейдж у ролі тренера Джона Меддена та Крістіан Бейл як власник клубу Raiders Ел Девіс. Режисер — Девід О. Рассел, а каст викликає справжній спортивно-кінематографічний азарт.

Ніколас Кейдж у ролі Джона Меддена, Крістіан Бейл — Ел Девіс: перший кадр спортивної драми від Amazon MGM

Режисером стрічки виступив Девід О. Рассел ("Поганий знак", "Бійцівський клуб"), який також адаптував сценарій на основі чернетки Камброна Кларка. Фільм розповідає про дивовижний шлях Джона Меддена — від видатного наставника до найвідомішого футбольного коментатора в історії.

Після перемоги з Raiders у Супербоулі, Медден був змушений покинути тренерське крісло через стрес. Але доля підготувала для нього інший злет — співпраця з Electronic Arts, яка вилилася у створення легендарної серії відеоігор Madden NFL. Він не лише консультував розробників, а й став голосом гри, чим назавжди змінив сприйняття футболу поколіннями геймерів.

До акторського складу також приєдналися Джон Мулейні (засновник Electronic Arts Тріп Хокінс), Кетрін Ган (Вірджинія Медден) і Сієнна Міллер (Керол Девіс).

Перший кадр уже обіцяє яскраве протистояння характерів, епох і футбольних амбіцій. "Madden" — це більше, ніж спортивна драма. Це історія про те, як можна залишитися легендою, навіть покинувши поле.

Джерело: Deadline