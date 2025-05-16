Ніколас Кейдж у ролі Джона Меддена, Крістіан Бейл — Ел Девіс: перший кадр спортивної драми від Amazon MGM

sonyazhytkova .16 мая, 2025 9

Amazon MGM Studios поділилися першим кадром із майбутнього байопіку "Madden" — у центрі уваги легендарні постаті американського футболу.

Стартували зйомки однієї з найочікуваніших спортивних драм року — "Madden". У фільмі знялися Ніколас Кейдж у ролі тренера Джона Меддена та Крістіан Бейл як власник клубу Raiders Ел Девіс. Режисер — Девід О. Рассел, а каст викликає справжній спортивно-кінематографічний азарт.

Режисером стрічки виступив Девід О. Рассел ("Поганий знак", "Бійцівський клуб"), який також адаптував сценарій на основі чернетки Камброна Кларка. Фільм розповідає про дивовижний шлях Джона Меддена — від видатного наставника до найвідомішого футбольного коментатора в історії.

Після перемоги з Raiders у Супербоулі, Медден був змушений покинути тренерське крісло через стрес. Але доля підготувала для нього інший злет — співпраця з Electronic Arts, яка вилилася у створення легендарної серії відеоігор Madden NFL. Він не лише консультував розробників, а й став голосом гри, чим назавжди змінив сприйняття футболу поколіннями геймерів.

До акторського складу також приєдналися Джон Мулейні (засновник Electronic Arts Тріп Хокінс), Кетрін Ган (Вірджинія Медден) і Сієнна Міллер (Керол Девіс).

Перший кадр уже обіцяє яскраве протистояння характерів, епох і футбольних амбіцій. "Madden" — це більше, ніж спортивна драма. Це історія про те, як можна залишитися легендою, навіть покинувши поле.

Джерело: Deadline