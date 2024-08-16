sonyazhytkova .16 августа, 2024 8

Кейдж погодився виконати роль футбольного тренера Джона Мэддена, який залишив яскравий слід у спорті, очолюючи команду Oakland Raiders з 1969 по 1978 рік і ведучи її до восьми плейофів.

Джон Мэдден жодного разу не зазнав поразки в сезоні і досі утримує рекорд найвищого відсотка перемог серед тренерів NFL, які провели не менше 100 матчів. Його вражаюча кар'єра коментатора, що тривала з 1979 по 2009 рік, разом із тренерською діяльністю зробила його справжньою іконою, ім'я якої ліцензує EA Sports для популярної відеоігрової серії Madden NFL.

Згідно з інформацією The Hollywood Reporter, Ніколас Кейдж втілить образ Мэддена у стрічці під назвою "Madden". Режисером стане Девід О. Рассел, відомий за фільмами "Борець" і "Осяйний шлях", а продюсером виступить Amazon MGM Studios. Замість традиційної спортивної біографії, фільм розповість про походження серії відеоігор Madden NFL, подібно до "Тетрісу" 2023 року.

Девід О. Рассел прокоментував кастинг Кейджа так:

"Ніколас Кейдж, один з наших найяскравіших і найоригінальніших акторів, втілить найкращі риси американського духу - оригінальність, веселощі і рішучість - у ролі улюбленого національного героя Джона Мэддена. Разом з енергійним стилем, фокусом і натхненною індивідуальністю власника команди Oakland Raiders Алла Девіса, фільм розповість про радість, людяність і генія Джона Мэддена у дико винахідливому і стильному світі 1970-х років".

Ця новина з'явилася всього через два дні після того, як Джордж Клуні згадав про проблемну поведінку Девіда О. Рассела на зйомках фільму "Три королі" в 1999 році. Репутація Рассела пов'язана з численними конфліктами, як фізичними, так і вербальними, з відомими особистостями, включаючи режисера Крістофера Нолана та акторок Лілі Томлін і Емі Адамс.

Попри те, що його звинувачували у сексуальних домаганнях до племінниці Ніколь Пелоквін, і він сам визнав свою провину, Рассел продовжує отримувати великі проєкти з зірками. Це свідчить про те, що його проблеми, здається, не вплинули на його кар'єру, оскільки його фільми, такі як "Борець", "Збірка промінців надії" і "Американська афера", отримують високу оцінку та номінації на нагороди. Навіть критичний і касовий провал "Амстердаму" не зупинив його професійного кар'єру.

Джерело: Мovieweb