sonyazhytkova .12 сентября, 2024 8

За інформацією Deadline, головний сценарист і шоуранер серіалу "запропонував Amazon і продюсерам зробити крок назад у роботі над останнім сезоном, щоб дозволити продовжити його в умовах інтенсивних переговорів про майбутнє шоу".

Цього тижня стало відомо, що виробництво третього сезону "Добрих передвісників" призупинено через звинувачення у сексуальних домаганнях на адресу Геймана, вперше опубліковані британським виданням Tortoise. Гейман рішуче заперечує ці обвинувачення. Нещодавно Netflix також скасував серіал "Мертві хлопці-детективи", який Гейман продюсував і який базується на персонажах зі всесвіту "Пісочного чоловіка". Водночас продовжується робота над другим сезоном "Пісочного чоловіка", а Disney призупинила адаптацію книги Геймана "Книга кладовища" у форматі живого виконання.

Серіал "Добрі передвісники", який базується на книзі Ніла Геймана та Террі Пратчетта, отримав продовження на третій, фінальний сезон у 2023 році. Як зазначено в офіційному описі, цей фентезійний проєкт розширює сюжет за межі оригінального матеріалу, зосереджуючи увагу на дивовижній дружбі між Азирафаїлом (Майкл Шин), педантичним ангелом і книговедом, та динамічним демоном Кроулі (Девід Теннант). Джон Хемм виконує роль архангела Гавриїла, а Шеллі Конн – демона Вельзевула.

Перші два сезони "Добрих передвісників" вже доступні для перегляду на Prime Video.

Джерело: Gamesradar