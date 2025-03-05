sonyazhytkova .5 марта, 2025 6

Зірка культового ситкому "Як я зустрів вашу маму" отримав гостьову роль у новому сиквелі Showtime. Він зіграє загадкового персонажа на ім'я Ловелл.

Зйомки продовження "Декстера: Воскресіння" стартували ще в січні у Нью-Йорку, а прем’єра відбудеться цього літа на платформі Paramount+ у складі Showtime.

Шоуранер Клайд Філліпс зібрав потужний зірковий ансамбль. Майкл С. Голл знову перевтілиться в Декстера Моргана, а серед знайомих облич повернуться Девід Заяс (детектив Енджел Батіста), Джек Алкотт (Гаррісон Морган) та Джеймс Ремар (Гаррі Морган). Крім того, до касту приєдналися Ума Турман (Чарлі), Пітер Дінклейдж (Леон Пратер), Крістен Ріттер (Міа Лап’єр), Нтаре Гума Мбохо Мвайн (Блессінг Камара), Кадія Сараф (детектив Клодетт Воллес), Домінік Фумуза (детектив Мелвін Оліва) та Емілія Суарес (Ельса Рівера).

Тим часом всесвіт "Декстера" продовжує розширюватися: нещодавно завершився перший сезон приквелу "Первородний гріх". У центрі сюжету – юний Декстер Морган (Патрік Гібсон), який розпочинає стажування в поліції Маямі, а його батько Гаррі (Крістіан Слейтер) намагається спрямувати сина, балансуючи між добром і злом. Серіал став найуспішнішим глобальним оригіналом Showtime за останнє десятиліття, а його фінальний епізод переглянули понад 2,6 мільйона разів.

Очікується вибуховий сезон, адже улюблений серійний вбивця повертається — і цього разу йому буде з ким розділити свою темну справу.

Джерело: Deadline