sonyazhytkova .22 февраля, 2025 8

Також у стрічці знімається Картіа Вергара. Зйомки вже тривають в Австралії під керівництвом режисера Дерріка Борте.

Фільм заснований на романі "Strip" Томаса Перрі. У центрі сюжету – Манко Капак, власник нічного клубу, чиє життя перевертається після зухвалого пограбування. Його мріям продати бізнес і почати новий розділ із коханою загрожує кримінальний світ: картель тисне на нього, а таємничий новачок прагне заволодіти клубом.

Добрев зіграє харизматичну касирку банку, яка несподівано опиняється втягнутою у небезпечну гру через свої романтизовані уявлення про злочинний світ.

Сценарій адаптували Деррік Борте та Даніель Форт.

Останні роки Ніна Добрев активно розширює своє амплуа. Вона знялася у бойовику "Каменяр" разом із Аароном Екхартом, у вибуховій комедії "Родичі поза законом" від Netflix, спродюсованій Адамом Сендлером, а також у романтичному хіті "Аромат кохання", який очолював топ Netflix. Її фільмографія включає також "Шалені дівчата", де вона виступила виконавчою продюсеркою, фантастичний горор "Коматозники" та культову драму "Переваги скромників".

Джерело: Deadline