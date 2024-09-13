sonyazhytkova .13 сентября, 2024 8

Після того, як його остання драма "Без крові", знята Анджеліною Джолі, була представлена на кінофестивалі в Торонто, актор отримав ключову роль у сиквелі горор-хіта від Universal – "Чорний телефон 2".

Оригінальний фільм, який вийшов під режисурою Скотта Дерріксона у 2021 році, здобув величезну популярність.

Деталі ролі Деміана Бічіра та сюжет сиквелу поки що тримаються в таємниці. Проте стало відомо, що до своїх ролей повернуться актори з першої частини: Ітан Гоук, Мейсон Темз, Мадлен МакГроу, Джеремі Девіс і Мігель Мора. Режисер Скотт Дерріксон знову об'єднається з партнером С. Робертом Каргіллом для написання сценарію. Прем'єра фільму запланована на 17 жовтня 2025 року.

Продюсерами виступлять Дерріксон, Каргілл і Джейсон Блум із Blumhouse. Джо Гілл, автор короткої історії, на основі якої створено перший фільм, також працює над проєктом як виконавчий продюсер.

Події "Чорного телефону" розгортаються в 1978 році в штаті Колорадо. Сюжет зосереджений на 13-річному Фінні Шоу (Мейсон Темз), який потрапляє в руки жорстокого вбивці на прізвисько "Хапач" (Ітан Гоук). У звукоізольованому підвалі Фінні знаходить відключений чорний телефон, що несподівано починає дзвонити. Через нього хлопець чує голоси попередніх жертв "Хапача", які намагаються допомогти йому знайти шлях до свободи. Тим часом у його молодшої сестри Гвен (Мадлен МакГроу) активізуються видіння, які можуть допомогти визначити місце перебування брата.

Перша частина, створена Universal, Blumhouse і Crooked Highway (компанія Дерріксона і Каргілла), здобула величезний успіх, заробивши понад $161 мільйон у світовому прокаті. Фільм став несподіваним хітом на фоні відновлення індустрії після пандемії і потрапив до списку найприбутковіших стрічок року, принісши понад $68 мільйонів чистого прибутку.

Джерело: Deadline