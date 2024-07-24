sonyazhytkova .24 июля, 2024 3

Фібі Дайневор і Уїтні Пік також зіграють ключові ролі у майбутній стрічці, а сценарій і режисуру здійснює Томмі Віркола.

Сюжет фільму залишається таємницею.

Нещодавно Джімон Гунсу з'явився в успішному фільмі "Тихе місце: День перший" разом із Лупітою Ньонго. У числі його нещодавніх робіт також "Гран Туризмо" та обидві частини "Бунтівного місяця" від Зака Снайдера. Важливою віхою в кар'єрі Гунсу стала роль у стрічці Стівена Спілберга "Амістад", що принесла йому номінацію на Золотий глобус і нагороду NAACP Image Award. Крім того, він поділився номінацією на премію SAG разом із акторським складом "Гладіатора" Рідлі Скотта, який отримав Оскар за найкращий фільм.



У фільмографії Гунсу також значаться такі картини, як "Шазам! Лють богів", "Тихе місце II", "Kingsman: Велика гра" від Меттью Вона, "Шазам!", "Капітан Марвел", "Вартові галактики" та "Як приручити дракона 2".

Джерело: Deadline