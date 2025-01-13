sonyazhytkova .13 января, 2025 0

Один із головних героїв, восьмирічний Руслан, живе в селі, яке постраждало від обстрілів. Він зосереджено ловить рибу в озері, що утворилося після влучання російської ракети.



Короткометражний фільм складається з кількох зворушливих сцен, які показують життя дітей у зонах бойових дій по всій Україні. Режисером виступила номінантка на Оскар Бетсі Вест, відома завдяки фільму про Рут Бейдер Гінсбург "RBG". Вона підкреслює, як важливо було зафіксувати момент, коли діти намагаються впоратися з жахливими умовами війни.

Ідея створити фільм належить продюсеру Ерлу Маку, який має українське коріння і відвідав кордон України одразу після початку вторгнення. Його вразила відвага українців, особливо доля дітей, які стали біженцями або опинилися в епіцентрі бойових дій. За його ініціативою була зібрана знімальна група, яка поїхала в найгарячіші точки країни, щоб задокументувати ці страшні, але водночас надихаючі моменти.

Один із найбільш емоційних моментів фільму — історія Іванни, дівчинки з Херсонщини, яка разом із родиною ховалася в підвалі від обстрілів майже 9 місяців. В ці страшні дні вона писала ілюстровані історії про героїв України, створюючи свій особистий світ, де живе надія і боротьба.

Фільм також розповідає про 10-річного Максима, захопленого бальними танцями, та маленьку Мирославу, яка втекла з Маріуполя, разом із іншими дітьми, що стали свідками жахіть війни. Важливим аспектом є те, як ці діти переживають травми та через творчість намагаються знайти сили подолати біль і страх.

"Колись в Україні" — це не просто фільм про війну, а історія про незламний дух, надію і креативність молодого покоління, яке, попри всі труднощі, зберігає віру в краще майбутнє.

Джерело: Deadline