sonyazhytkova .17 мая, 2025 3

Актор, відомий глядачам не лише як Деріл із "Ходячих мерців", але й як головний герой культової відеогри "Death Stranding", готовий знову перевтілитися в Сема Портера. Однак навіть він поки не знає, на якому етапі проєкт. Втім, це не заважає фанатам чекати на щось дивне, неймовірне і — цілком можливо — геніальне.

У нещодавньому інтерв’ю для IGN Норман Рідус зазначив, що залюбки погодився б на участь у фільмі студії A24, якби отримав таку можливість.

"Якби це було можливо — так, без сумніву", — каже актор. — "Я, щоправда, не знаю, що там зараз відбувається. Все на такому пре-пре-продакшн етапі. Але так — я б хотів!".

Фільм створюється за мотивами однойменної гри, розробленої легендарним Хідео Кодзімою. Оригінальний "Death Stranding", що вийшов у 2019 році, вже тоді вразив фанатів неординарною концепцією, зірковим акторським складом (Мадс Міккельсен, Лея Сейду, Гільєрмо дель Торо, Маргарет Куаллі) і філософською глибиною. Події гри розгортались у постапокаліптичній Америці, де герой Рідуса — кур'єр Сем Портер Бриджес — мав з'єднати розрізнені міста у спільну мережу зв’язку.

Поки "Death Stranding 2" готується до релізу в червні 2025 року, фільм перебуває на ранніх стадіях розробки. Відомо, що режисером стане Майкл Сарноскі — автор критично визнаного "Тихого місця: День перший". Сценарій він напише разом із Кодзімою, який активно залучений до проєкту, хоча й сам зізнається, що не матиме часу на режисуру. Раніше творець гри обіцяв, що стрічка буде "дивною" і "неймовірною", а ще натякнув, що це лише один із кількох проєктів за мотивами "Death Stranding".

Дата прем’єри наразі невідома, як і подробиці сюжету. Але з огляду на іменитих учасників, непередбачуваність Кодзіми й готовність Рідуса повернутися до ролі — схоже, нас чекає щось по-справжньому незвичайне.

Чи стане фільм настільки ж загадковим і культовим, як гра? І чи встигне Рідус підписати контракт, перш ніж Кодзіма знову придумає щось ще божевільніше?

Джерело: Gamesradar