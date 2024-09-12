sonyazhytkova .12 сентября, 2024 6

Одне з найяскравіших шоу Netflix цього року - нарешті в процесі виробництва. Нові серії активно створює студія Studio Trigger.

Поки що інформації про наступний сезон адаптації манги Рьоко Куі не так багато, але в кінці першого сезону маг Тістл, ймовірно, майбутній антагоніст, натякнув на нові небезпеки. У фінальній сцені він обіцяє героям більше драконів , яких можна вбити і з’їсти,що передбачає появу нових монстрів. Команда невдах і авантюристів, до складу якої входять маг Марсіль, завжди голодний Лаоіс і кухар Сенші, вже зіштовхнулася з Червоним Драконом і тепер буде вимушена зустрітися з ще страшнішими загрозами.

"Delicious in Dungeon" слідкує за пригодами групи героїв, які шукають зниклого товариша, якого вважають жертвою дракона. Впродовж своєї подорожі вони зустрічають нових союзників і відкривають унікальні рецепти, натхненні жахливими мешканцями підземель. Серед їхніх кулінарних знахідок - смажена живе броня і темпура з гігантських кажанів. Ці оригінальні страви додають ще більше пікантності до їхніх небезпечних пригод! Смачного!

Джерело: Gamesradar