sonyazhytkova .4 октября, 2024 7

У трейлері шостого сезону серіалу FX, ми бачимо нові захоплюючі моменти з життя вампірів. Повертаєтьсся їхній колишній сусід Джеррі (Майк О'Брайєн), який проспав цілих 50 років. Його несподіване повернення змушує вампірів замислитися над тим, як мало вони досягли за півстоліття.

Цього разу вампіри з Статен-Айленду — Нандор (Кейван Новак), Лазло (Мэтт Беррі), Наджа (Натасія Деметріу) та Колін Робінсон (Марк Проксч) — вирушають у власні пригоди. Навіть Ґільєрмо (Харві Гільєн), колишній слуга, після свого короткого досвіду як вампір у п'ятому сезоні, залишає їхнє житло в пошуках нового місця.

Наджа знайомиться з новою роботою в офісі, де з гумором ділиться своїми спостереженнями про темні секрети корпоративного життя. Лазло, у свою чергу, зосереджується на своїх наукових експериментах, мріючи оживити бездушну істоту. Коли Колін Робінсон проводить аналогію з Франкенштейном, Лазло з упевненістю заявляє, що його проєкт абсолютно унікальний.

У трейлері з’являється Джеррі, який прокинувся після свого "супер сну" і, вигукнувши "З Новим роком, 1996!", з’ясував, що його випадково залишили спати на цілих 50 років. Тепер він допитує вампірів про те, чим вони займалися за цей час, ставлячи риторичне питання про їхні справжні цілі.

Повернення Джеррі змушує вампірів усвідомити, як мало їм вдалося досягти: жодної цілі не виконано, жодної мрії не здійснено, і навіть їхня частина Нового світу залишається невідвойованою.

Трейлер обіцяє ще більше безумства, зокрема сутички між Наджею та Лазло, а також кумедний епізод, де Колін Робінсон випадково гіпнотизує Нандора, перетворюючи його на Річарда Ніксона.

Серед нових пригод вампірів у шостому сезоні, згідно з інформацією від FX, вони відвідають Нью-Гемпшир, потраплять на вечерю з людьми, відзначать барона та спробують викликати демона.

Фінальний сезон, що складається з 11 епізодів і є продовженням двосезонного контракту, стартує на FX з трьох епізодів у понеділок, 21 жовтня, о 22:00. Після цього щотижня виходитиме по одному епізоду. Всі епізоди будуть доступні на Hulu наступного дня після трансляції. Виконавчими продюсерами "Чим ми займаємося в тінях" є Тайка Вайтіті та Джемаїн Клемент, а також шоуранери Пол Сіммс, Сэм Джонсон і Гаррет Басч.

Джерело: Нollywoodreporter