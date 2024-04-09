sonyazhytkova .9 апреля, 2024 12

Відхід актора від кінематографічного Всесвіту Марвел як Тоні Старка у "Месниках: Завершення" здався остаточним, коли президент MCU Кевін Файгі кілька місяців тому відкинув надію на повернення Залізної людини.

Але можливо, ця ситуація може мати інший розвиток подій.

У новому номері журналу Esquire Дауні здається залишає собі двері відчиненими на випадок чогось непередбачуваного. На запитання, чи згоден він знову надіти костюм супергероя, актор відповів: "З радістю. Це занадто важлива частина мого ДНК. Ця роль обрала мене. І я завжди кажу: Ніколи, ніколи не ставте проти Кевіна Фейгі. Це виграшна ставка. Він завжди переможе".

Хоча Роберт Дауні виражає певний оптимізм щодо здатності Кевіна Файгі досягти будь-якого результату, щодо повернення Залізної людини, Файгі залишається відносно стриманим у своїх заявах і не надає чітких підстав для оптимізму.

"Ми збережемо той момент і не будемо знову його торкатися. Ми вкладали величезні зусилля протягом багатьох років, щоб досягти цього, і ми не маємо наміру скасувати це магічним чином", - заявив Файгі у грудні минулого року у розмові з Vanity Fair про смерть Тоні Старка у "Месники: Завершення".

Джерело: Deadline