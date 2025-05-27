sonyazhytkova .27 мая, 2025 7

Після масштабного кастингу з понад 30 тисяч заявок, HBO нарешті відкрив імена юних акторів, які втілять культових героїв чарівного світу Дж. К. Ролінґ. Це нове покоління магів, яке обіцяє перенести нас у знайому Гоґвортську атмосферу — тепер на малому екрані.

Домінік Маклафлін стане новим Гаррі Поттером, Алестор Стаут — вірним другом Роном Візлі, а чарівна Арабелла Стентон — розумницею Герміоною Ґрейнджер.

Новоспечені маги були обрані з-поміж 32 тисяч юних претендентів з Великобританії та Ірландії — пошук тривав місяцями. Шоуранерка Франческа Ґардінер та режисер Марк Майлод назвали тріо "неймовірними талантами" і запевнили: світ не зможе відвести погляду від цієї нової магії на екрані.

Зйомки стартують уже цього літа на легендарній студії Warner Bros. Leavesden, а прем’єра першого сезону запланована на 2026 рік.

До дорослого акторського складу долучились Папа Ессієду (Северус Снейп), Джон Літґоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел) та Нік Фрост (Рубеус Геґрід). Очікується, що з-поміж тих, хто не потрапив до трійки головних героїв, будуть обрані інші знакові персонажі — від Драко Малфоя до близнюків Фреда й Джорджа.

Колись давно ми вперше побачили хлопчика з блискавкою на чолі, що шукав свою родину серед чарівників. Тепер — нове покоління глядачів готуватиметься до знайомства з Гоґвортсом. А для тих, хто ріс із книгою в руках — це шанс повернутися туди, де магія була справжньою, а дружба — сильнішою за будь-яке закляття.

Джерело: Deadline