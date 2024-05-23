sonyazhytkova .23 мая, 2024 11

Warner Bros. Pictures представила офіційний трейлер довгоочікуваного фільму "Бітлджус Бітлджус", в якому повертаються ключові герої з першої частини та нові яскраві обличчя.

Майкл Кітон знову зіграє роль Бітлджуса, Вайнона Райдер повернеться до улюблениці Лідії Дітц, а Кетрін О'Хара – як Делія Дітц. Також ми побачимо нові обличчя - Дженна Ортега в ролі доньки Лідії, Астрід, Джастін Теру, Моніка Белуччі, Артур Конті та Віллем Дефо.

За сюжетом, "Бітлджус Бітлджус" продовжує історію через роки після першого фільму. Після смерті Чарльза Дітца (Джеффрі Джонс), родина Дітц повертається до свого дому в Вінтер Рівер. Бунтівна донька Лідії, Астрід, знаходить на горищі модель містечка. Незважаючи на застереження матері, вона вимовляє ім’я Бітлджуса тричі, що призводить до повернення ексцентричного демона-брехуна у наш світ.

З трейлера стає зрозуміло, що ми знову побачимо знайомих персонажів і створінь з першого фільму, включаючи гігантського піщаного черв'яка, випадково не нагадує Дюну? Звичайно, буде непросто відтворити божевільну магію оригіналу 1989 року, враховуючи неоднозначні відгуки на нові ребути та сиквели класики. Однак завдяки талановитим акторам та знімальній групі це несподіване продовження може здивувати та залучити нових шанувальників, які не бачили першого культового фільму.

Тім Бертон повертається як режисер, а сценарій написали Альфред Гоф та Майлз Міллар за історією Гофа, Міллара та Сета Грехема-Сміта.

Прем'єра "Бітлджус Бітлджус" запланована на 6 вересня 2024 року.

Джерело: Bgr