sonyazhytkova .4 апреля, 2025 9

Відроджений мультсеріал "Фініас і Ферб" офіційно повертається на екрани 5 червня на Disney Channel, а наступного дня — 6 червня — з’явиться на Disney+. І так, перший трейлер уже доступний — розігрійте інтерес, поки літо ще не почалося!

Новий сезон обіцяє купу шалених пригод: Фініас і Ферб знову намагаються зробити кожен літній день незабутнім. За словами Disney, на глядачів чекають світові рекорди, спроба Кендіс скласти на водійське посвідчення, і — тримайтеся — Платіпус Перрі вперше відвідає ветеринара!

Мультсеріал, створений Джеффом "Swampy" Маршем і Деном Повенмаєром, свого часу став найуспішнішим анімаційним шоу Disney для дітей від 6 до 14 років, отримав п’ять "Еммі" та породив два повнометражні мультфільми.

Усі попередні сезони та фільми вже доступні на Disney+, тож саме час освіжити пам’ять перед великим поверненням. На нас чекає два нових сезони по 20 епізодів, і схоже, літо знову стане неймовірно винахідливим!

Що ж, де Фініас, де Ферб… там і чергова машина часу, катапульта або як мінімум реактивна газонокосарка. Головне — не забудьте нагодувати Перрі перед візитом до лікаря!

Джерело: Deadline