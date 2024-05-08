sonyazhytkova .8 мая, 2024 6

Цей рішучий крок був здійснений одночасно з оголошенням про старт нового проєкту - комедійного шоу "Місце Хеппі", у якому зіграє Реба Макентайр.

Скасування серіалу "Розширена родина" закріплює стратегію NBC щодо комедійних програм на сезон 2024/25, яка також включає повернення "Нічного суду" на третій сезон.

У другій частині комедійної серії, яка завершилася у квітні, Майян та родина Лопесів пережили значні зміни, а Джордж зробив рішучий крок на шлях тверезості. NBC повідомило, що шоу зібрало майже 10 мільйонів глядачів на всіх платформах і є найбільш популярною телепрограмою серед англомовних господарств іспаномовних сімей.

У головних ролях: Джордж Лопес, Майян Лопес, Селеніс Лейва, Метт Шайвлі, Бріс Гонзалес та Аль Мадрігал. Серіал спільно створено Деббі Вульф, яка виконує обов'язки виконавчого продюсера разом із Брюсом Хелфордом, Джорджем Лопесом, Майклом Ротенбергом та Кеті Ньюмен.

Джерело: Deadline