sonyazhytkova .17 декабря, 2024 14

Всього через три тижні після виходу першого сезону серіалу "Таємний інформатор", Netflix підтвердив продовження шоу, яке вже встигло отримати безліч схвальних відгуків. Тед Денсон знову повернеться до головної ролі, а нові серії очікуються в 2025 році.

Серіал, створений Майком Шуром, розповідає про Чарльза, пенсіонера, який вирішує кардинально змінити своє життя, відповівши на оголошення приватного детектива і ставши "кроликом" у таємному розслідуванні. Оснований на номінованій на Оскар документалці "The Mole Agent" (2021), перший сезон швидко очолив рейтинг найпопулярніших серіалів Netflix і вже третій тиждень утримує лідерські позиції. Крім того, шоу потрапило до списку кращих телевізійних програм 2024 року за версією AFI, а Тед Денсон отримав номінацію на Золотий глобус за свою роль у комедійній серії.

Окрім Теда Денсона, у серіалі знялися такі талановиті актори, як Мері Елізабет Елліс, Стефані Беатріз, Лайла Річкрік Естрада, Стівен МакКінлі Хендерсон, Саллі Стратерс, Маргарет Ейвері та багато інших.

Чудовий акторський склад, доповнений неймовірною комбінацією чарівності, емоцій та гумору, став ключем до успіху першого сезону, який сподобався глядачам. Усі разом вони створили серіал, який дарує глядачам не тільки сміх і сльози, а й спонукає більше цінувати моменти з близькими.

Джерело: Deadline