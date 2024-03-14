sonyazhytkova .14 марта, 2024 9

Індонезійська акторка та співачка Ача Септріаса та зірка "Вінні Пух: Кров і Мед" Наташа Тосіні отримали головні ролі у стрічці, режисером та сценаристом якої є актор Карл Джексон.

Тосіні (Брі) та Джексон (Артур) зіграють роль подружжя, яке стикається з викликами своїх кар'єрних шляхів та впливом на особисте життя. Септріаса виконає образ високопосадової керівниці великої рекламної компанії, де працює Брі.

Зйомки заплановані на поточний рік у Лондоні, Сіднеї та Сан-Дієго, Каліфорнія, з фінансовою підтримкою від Bondit Capital, Buffalo 8 та Carl Jackson Studios. Режисером та сценаристом проєкту є Карл Джексон.

Тосіні нещодавно здобула популярність завдяки своїй ролі у мікробюджетному хоррорі "Вінні Пух: Кров і Мед".

Септріаса відома в Індонезії завдяки своїй музичній кар'єрі та ролям у фільмах, таких як "Серце", "Контіні" та комедія Netflix "Червень і Копі".

Наташа Тосіні відзначила: "Присутність Карла магнітна, а його аура чудова. Я впевнена, що наша хімія на екрані буде неймовірною, оскільки вона така природна!".

Джерело: Deadline