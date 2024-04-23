sonyazhytkova .23 апреля, 2024 6

За даними джерел, драматичний серіал "Справжній американець" розширив свій шостий сезон, додавши до нього дві серії, збільшивши їхню кількість з 13 до 15.

У минулих п'яти сезонах "Справжній американець" мав від 16 до 20 епізодів. Зараз, коли серіал повернувся з невеликим запізненням, відносно закінчення попередньої частини, перед нами виникає багато нових завдань, що потребують уваги. Ці додаткові серії допоможуть краще розвинути сюжетну лінію та підготувати грунт для насиченого фіналу.

Це також дозволить фанатам тривати у цьому світі довше, оскільки герої стикаються з великими життєвими змінами. Наприклад, головний герой Спенсер Джеймс (Деніел Езра) та, можливо, його друг Джордан Бейкер (Майкл Еванс Бехлінг) готуються до виходу на драфт Національної Футбольної Ліги. Це стане важливим етапом у творчому шляху Спенсера протягом всіх шести сезонів.

Крім Езри та Бехлінга, у акторському складі "Справжнього американця" є Bre-Z, Грета Оніеогу, Саманта Логан, Коді Крістіан, Каріма Вестбрук, Моне Мазур і Челсі Таварес. Серіал виконаний виробничими компаніями Берланті, Ворнер Бразерс Телебачення спільно з CBS Studios.

Джерело: Deadline