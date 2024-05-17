sonyazhytkova .17 мая, 2024 6

Трейлер десятиепізодного сезону, виробленого студіями ABC Signature та CBS Studios, вже доступний для перегляду.

Ексклюзивно на Paramount+ з 6 червня фанати матимуть можливість насолодитися першими двома епізодами, які будуть доступні для стрімінгу в день прем'єри.

У новому сезоні "Мислити як злочинець: Еволюція", елітна команда профілерів ФБР розкриває смертельну загадку "Золотої Зірки", яка виникла після подій минулого сезону. Змова розкривається, ставлячи перед Одиницею аналізу поведінки (ОАП) непередбачені виклики: серійний вбивця Еліас Войт укладає угоду, що приводить його під федеральний арешт прямо на території ОАП. Команда стикається з найсерйознішою загрозою і не може уникнути складних наслідків цього полування.

У ролях: Джо Мантенья, Ей Джей Кук, Кірстен Вангснес, Айша Тайлер, Зах Ґілфорд, Раян-Джеймс Хатанака, Адам Родрігез та Пажет Брюстер. Гості цього сезону включають Кларка Грегга, Фелісіті Хаффман, Пола Ф. Томпкінса, Така Воткінса та Брайана Уайта.

Джерело: Deadline